Новый капитан «МЮ» Фернандеш рассказал о своей беседе с Гарри Магуайром

Новоиспечённый капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о разговоре с бывшим капитаном команды Гарри Магуайром, которого лишил этого статуса главный тренер Эрик тен Хаг.

«Гарри поздравил меня с назначением на пост капитана и рассказал, что очень рад за меня. Понимаю, что он сейчас находится не в самом лучшем положении, ему наверняка сложно, но он отлично со мной поговорил», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. В сезоне-2022/2023 на его счету 59 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.