Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый капитан «МЮ» Фернандеш рассказал о своей беседе с Гарри Магуайром

Новый капитан «МЮ» Фернандеш рассказал о своей беседе с Гарри Магуайром
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о разговоре с бывшим капитаном команды Гарри Магуайром, которого лишил этого статуса главный тренер Эрик тен Хаг.

«Гарри поздравил меня с назначением на пост капитана и рассказал, что очень рад за меня. Понимаю, что он сейчас находится не в самом лучшем положении, ему наверняка сложно, но он отлично со мной поговорил», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. В сезоне-2022/2023 на его счету 59 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Материалы по теме
Тен Хаг объяснил назначение Бруну Фернандеша капитаном «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023