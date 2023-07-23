Зинченко: сказал себе: если покину «Сити», то в АПЛ буду играть только у Артеты

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко поделился мыслями о главном тренере команды Микеле Артете.
«Ну, это не секрет, что знаю Микеля некоторое время ещё из «Сити». Сказал себе, что если однажды соберусь покинуть «Сити» и остаться в АПЛ, то это будет только под руководством одного тренера – Микеля Артеты.
То, как он видит футбол, его способность принимать решения… у него есть менталитет победителя, который невозможно достаточно оценить. Это мечта — быть в такой команде — для каждого футболиста по всему миру. Вы видите, как мы наслаждаемся каждый день, как все мы так упорно работаем.
Наверное, в течение прошлого сезона не припомню ни дня, чтобы тренерский штаб не был на тренировочном поле. Это правильный способ работы, если вы хотите добиться чего-то большого, так нужно работать», — приводит слова Зинченко официальный сайт клуба.
- 23 июля 2023
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