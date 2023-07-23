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Швеция — ЮАР: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Швеция — ЮАР: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 23 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) пройдёт матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Сыграют соперники по группе G — сборные Швеции и ЮАР. Стартовый свисток Екатерины Королёвой (американская судья) прозвучит в 8:00 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа G. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Швеция (ж)
Не начался
ЮАР (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Швеция: Мушович, Андерссон, Эрикссон, Илестедт, Бьорн, Асллани, Ангелдал, Рольфё, Рубенссон, Риттинг-Канерид.

ЮАР: Сворт, Рамалепе, Гамеде, Мбане, Холвени, Мотлхало, Кгатлана, Cапосенвей, Джейн, Бияна, Магайя.

Сборные Швеции и ЮАР попали в одну группу с командами Италии и Аргентины. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).

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