Швеция — ЮАР: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 23 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) пройдёт матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Сыграют соперники по группе G — сборные Швеции и ЮАР. Стартовый свисток Екатерины Королёвой (американская судья) прозвучит в 8:00 мск.
ЧМ-2023 (ж). Группа G. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Швеция (ж)
Не начался
ЮАР (ж)
Кто победит в основное время?
П1
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Стартовые составы команд:
Швеция: Мушович, Андерссон, Эрикссон, Илестедт, Бьорн, Асллани, Ангелдал, Рольфё, Рубенссон, Риттинг-Канерид.
ЮАР: Сворт, Рамалепе, Гамеде, Мбане, Холвени, Мотлхало, Кгатлана, Cапосенвей, Джейн, Бияна, Магайя.
Сборные Швеции и ЮАР попали в одну группу с командами Италии и Аргентины. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).
Комментарии
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