«Это футбол, тут может быть всё что угодно». Фёдор Чалов — о летних трансферах
Поделиться
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал переходы Марио Фернандеса в «Зенит» и Хесуса Медины в «Спартак».
«Маленькая пауза между сезонами? Нормальная история. Лучше быстрее войти в сезон, к чему мы и стремимся.
Жду ли игру сборной России с Катаром? До сентября ещё очень долго. Пока у нас игра с «Оренбургом» уже через четыре дня. Все мысли об этой игре, сделали выводы от матча с «Уралом» и двигаемся дальше.
Как отреагировал на переход Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит»? Это футбол, тут может быть всё что угодно. Болельщики просят убрать граффити Фернандеса со стадиона? Я к этому отношения не имею. Получится ли у них в новых командах? Всё зависит от них», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».
Комментарии
- 23 июля 2023
-
10:45
-
10:40
-
10:27
-
10:22
-
09:58
-
09:54
-
09:47
-
09:45
-
09:39
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:17
-
09:15
-
09:12
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:48
-
07:35
-
07:27
-
07:17
-
07:13
-
07:03
-
06:51
-
06:45
-
06:30
-
06:16
-
06:15
-
06:10
-
05:47
-
05:41
Партнерский контент