«Это футбол, тут может быть всё что угодно». Фёдор Чалов — о летних трансферах

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал переходы Марио Фернандеса в «Зенит» и Хесуса Медины в «Спартак».

«Маленькая пауза между сезонами? Нормальная история. Лучше быстрее войти в сезон, к чему мы и стремимся.

Жду ли игру сборной России с Катаром? До сентября ещё очень долго. Пока у нас игра с «Оренбургом» уже через четыре дня. Все мысли об этой игре, сделали выводы от матча с «Уралом» и двигаемся дальше.

Как отреагировал на переход Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит»? Это футбол, тут может быть всё что угодно. Болельщики просят убрать граффити Фернандеса со стадиона? Я к этому отношения не имею. Получится ли у них в новых командах? Всё зависит от них», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».