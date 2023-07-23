Швеция — ЮАР: африканки вышли вперёд

В эти минуты на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Играют соперники по группе G — сборные Швеции и ЮАР. Стартовый свисток Екатерины Королёвой (американская судья) прозвучал в 8:00 мск.
Первый тайм окончился нулевой ничьей. На 48-й минуте африканки открыли счёт. Отличилась Хильда Магайя.
Надо отметить, что сборная Швеции больше владеет мячом — 70% на 30%. Однако по статистике ударов по воротам лидерство принадлежит сборной ЮАР — 7:5.
Сборные Швеции и ЮАР попали в одну группу с командами Италии и Аргентины. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).
- 23 июля 2023
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