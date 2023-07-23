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Сёмин: Сперцян — футболист международного уровня, он сможет закрепиться в «Аяксе»

Сёмин: Сперцян — футболист международного уровня, он сможет закрепиться в «Аяксе»
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нидерландский «Аякс».

«Все игроки, которых покупает «Аякс», прогрессируют, и в дальнейшем они попадают в более сильные клубы. Думаю, что Сперцян — один из игроков РПЛ, который может достичь многого в карьере. Он сам должен принимать решение, уходить или нет. Сперцян ярко и хорошо играет в своей команде, в сборной Армении. Он уже игрок международного уровня, поэтому, думаю, он должен прогрессировать и сможет закрепиться в «Аяксе», — сказал Сёмин в интервью «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Аякс» предложил € 8,5 млн + € 2 млн бонусами, а также 10% от перепродажи игрока. «Краснодар» хочет получить чуть больше € 10 млн плюс бонусы.

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