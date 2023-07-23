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Швеция — ЮАР: шведки сравняли счёт — 1:1

Швеция — ЮАР: шведки сравняли счёт — 1:1
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В эти минуты на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Играют соперники по группе G — сборные Швеции и ЮАР. Стартовый свисток Екатерины Королёвой (американская судья) прозвучал в 8:00 мск.

Первый тайм окончился нулевой ничьей. На 48-й минуте африканки открыли счёт. Отличилась нападающая Хильда Магайя. На 65-й минуте счёт стал ничейным после гола нападающей сборной Швеции Фридолины Рольфё. Голевой передачей отметилась Йоханна Риттинг-Канерид.

ЧМ-2023 (ж). Группа G. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Швеция (ж)
Окончен
2 : 1
ЮАР (ж)
0:1 Magaia – 48'   1:1 Рольфё – 65'   2:1 Илестедт – 90'

Надо отметить, что сборная Швеции больше владеет мячом — 69% на 31%. По статистике ударов по воротам шведки также лидируют — 11:7.

Сборные Швеции и ЮАР попали в одну группу с командами Италии и Аргентины. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).

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