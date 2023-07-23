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Нидерланды — Португалия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ

Нидерланды — Португалия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ
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В матче 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Нидерландов и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Начало встречи — в 10:30 по московскому времени.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 10:30 МСК
Нидерланды (ж)
1-й тайм
0 : 0
Португалия (ж)

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Домселар, Спице, ван дер Грагт, Янсен, Пелова, Рурд, ван де Донк, Грунен, Бругтс, Биренштейн, Мартинс.

Португалия: Перейра, Амадо, Боргес, Коста, Гомеш, Нортон, Татьяна Пинту, Фатима Пинту, Долорес Силва, Джессика Силва, Диана Силва.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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