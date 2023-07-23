Нидерланды — Португалия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ

В матче 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Нидерландов и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Начало встречи — в 10:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Нидерланды: Домселар, Спице, ван дер Грагт, Янсен, Пелова, Рурд, ван де Донк, Грунен, Бругтс, Биренштейн, Мартинс.
Португалия: Перейра, Амадо, Боргес, Коста, Гомеш, Нортон, Татьяна Пинту, Фатима Пинту, Долорес Силва, Джессика Силва, Диана Силва.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 23 июля 2023
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