Стрепетов: сколько раз Семаку советовали убрать Кассьерру, а он верил в форварда

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов подвёл итоги матча петербуржцев с «Пари Нижний Новгород» в 1-м туре РПЛ (2:0).

«Надо отметить, что у «Зенита» вышли на матч с «Пари НН» много российских игроков — Мостовой, Ерохин, Бакаев. Мостовой, конечно, не попал в игру. Как и Ерохин. Много хвалят Клаудиньо, но он больше играл для себя. А играть надо на команду. Не случайно «Зенит» не нанёс в первом тайме ни одного удара по воротам.

А вот втором тайме команда преобразилась. Заработали фланги, полузащита. Кассьерра логично забил два мяча. Владислав Радимов назвал лучшим игроком матча Бакаева, чтобы, наверное, поддержать его. Согласен, тот сыграл хорошо: заставил соперника удалиться, отдал голевую передачу Кассьерре. Для меня тем не менее главные, стержневые игроки «Зенита» — Барриос и Сантос. Ту работу, которую они проделывают на поле, в чемпионате России мало кто делает.

Что касается дубля Кассьерры, то надо поаплодировать Сергею Семаку. Сколько мы читали, что «Зениту» пора искать форварда, менять колумбийца на острие атаки. Но вера главного тренера в Кассьерру сделала своё дело. Тот отблагодарил Семака за доверие — много двигался, открывался, искал шансы, забил два мяча. Это очень важный момент, который надо отметить», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».