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Сборная Швеции вырвала победу над ЮАР на 90-й минуте в матче женского ЧМ-2023

Сборная Швеции вырвала победу над ЮАР на 90-й минуте в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 23 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) прошёл матч 1-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Встретились соперники по группе G — сборные Швеции и ЮАР. Финальный свисток ознаменовал победу сборной Швеции со счётом 2:1.

Первый тайм окончился нулевой ничьей. На 48-й минуте африканки открыли счёт. Отличилась нападающая Хильда Магайя. На 65-й минуте счёт стал ничейным после гола нападающей сборной Швеции Фридолины Рольфё. Голевой передачей отметилась Йоханна Риттинг-Канерид. На 90-й минуте защитница Аманда Илестедт вырвала победу для шведок — 2:1. Ассистировала ей полузащитница Косоваре Асллани.

ЧМ-2023 (ж). Группа G. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Швеция (ж)
Окончен
2 : 1
ЮАР (ж)
0:1 Magaia – 48'   1:1 Рольфё – 65'   2:1 Илестедт – 90'

Сборные Швеции и ЮАР попали в одну группу с командами Италии и Аргентины. Эти две сборные проведут очную встречу завтра, 24 июля.

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