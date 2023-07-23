Нигерийский нападающий Олусегун назвал топ-3 городов России

21-летний нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился информацией о своих любимых российских городах.
«Топ-3 городов России? Первое место — Сочи, дальше Санкт-Петербург, а на третьем месте Геленджик — это потрясающее место, где можно недорого отдохнуть, хорошо провести время, влюблён в это место», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».
В прошлом сезоне нигериец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость Олусегуна, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн. В недавнем матче 1-го тура РПЛ нападающий появился на поле на 77-й минуте, заменив Ильзата Ахметова. В той встрече «Краснодар» одолел московское «Динамо» со счётом 3:1.
Ранее Олусегун поделился мыслями о возможном уходе из «Краснодара».
- 23 июля 2023
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