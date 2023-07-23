Кузьмичёв: в прошлом сезоне Абаскалю не хватило опыта, новый сезон зависит от старта

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.
«Если судить по последнему матчу с «Нефтчи», то мне понравилась игра команды. «Спартак» внушает оптимизм и по содержанию, и по движению. Я получил удовольствие от игры. Понятно, что это товарищеский матч, может, и соперник невысокого уровня. Если в первых турах мяч покатится, то, думаю, всё должно получиться.
В прошлом сезоне мне не понравился отрезок во втором круге, когда у команды пошли первые неудачи и «Спартак» очень долго приходил в себя. Считаю, что тогда не хватило опыта Абаскалю принять в этой ситуации какие-то правильные решения. Много будет зависеть от старта чемпионата», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.
- 23 июля 2023
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