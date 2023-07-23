«Нижний» сам себе привёз это удаление». Радимов — о матче «Пари НН» с «Зенитом»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит». Петербуржцы одержали победу со счётом 2:0, дубль оформил Матео Кассьерра. С 50-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве после удаления Виктора Александрова.

«Красная карточка, которая была получена в глупейшей ситуации, «Нижний» сам себе привёз это удаление, это в корне изменило ход матча. Гол, который пришёл в последующие минут пять, расставил все точки над i. «Зенит» особо не прессинговал. Эпизод с первым голом — ключевой момент матча, отсюда и такой результат для «Пари НН», который не смог сыграть в контригру.

«Зенит» играл хорошо, но не хватало Малкома. Однако команда справилась. Кассьерра — молодец, забил два блестящих гола», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».