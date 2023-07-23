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Нидерланды — Португалия: ван дер Грагт открыла счёт на 13-й минуте

Нидерланды — Португалия: ван дер Грагт открыла счёт на 13-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Нидерландов и Португалии. Команды играют на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Нидерланды выигрывают со счётом 1:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 10:30 МСК
Нидерланды (ж)
2-й тайм
1 : 0
Португалия (ж)
1:0 van der Gragt – 13'

На 13-й минуте отличилась защитница сборной Нидерландов ван дер Грагт.

Соперницами Нидерландов и Португалии по группе Е являются национальные команды США и Вьетнама. Они уже провели свой матч — американки одержали победу со счётом 1:0.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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