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Тарханов: «Урал» создал больше моментов, чем ЦСКА, это справедливая победа

Тарханов: «Урал» создал больше моментов, чем ЦСКА, это справедливая победа
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Российский тренер Александр Тарханов подвёл итоги матча «Урал» — ЦСКА (2:1) в 1-м туре РПЛ.

«Урал» грамотно сыграл против ЦСКА, хорошо играли в обороне. В первом тайме у армейцев была пара моментов, мог Чалов забить и Заболотный. И один гол забили. Больше «Урал» ничего не дал сделать.

У ЦСКА мало игроков, которые бы организовывали игру. В первом тайме Чалов, Заболотный и Мухин вышли, но это не организаторы. Поэтому здесь в плане организации слабо было. И играли очень медленно.

«Уралу» минут 20 не давали ничего сделать, не получалось выходить в атаку. А потом екатеринбуржцы стали выходить в атаку, и это достаточно хорошо начало получаться. Моментов создали больше, чем ЦСКА. По справедливости выигрыш», – сказал Тарханов в интервью Metaratings.

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