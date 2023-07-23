«Победу точно не заслужили, играли очень плохо». Ненахов — о матче «Локо» с «Рубином»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).

«Хотелось начать сезон с победы, но мы её точно не заслужили, играли очень плохо. Будем исправляться. Это была не наша игра, совсем плохо играли с мячом», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

Железнодорожникам дважды приходилось отыгрываться. На третьей минуте игры счёт открыл нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Через 20 минут ответный мяч забил защитник хозяев Наир Тикнизян. На 58-й минуте нападающий Джоэль Фамейе вновь вывел казанцев вперёд. Счёт сравнял вышедший на замену форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, который отличился на 88-й минуте.