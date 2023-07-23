Чанов: Акинфеев со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог, Игоря оттолкнул Роша

Российский тренер Вячеслав Чанов прокомментировал первый гол «Урала» в ворота ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ (2:1).
«Вы знаете, я соглашусь с Игорем Корнеевым, который обратил внимание, что Акинфеева в эпизоде с пропущенным голом оттолкнул Роша, естественно, не специально. Игорь со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог.
Мог ли он не рассчитать траекторию? Однозначно нет. Зная Игоря, он всегда выходит с некоторой осторожностью, но со стопроцентной уверенностью. Если взять его движение руки и тела, то он мяч не ловил, он хотел перевести его подальше. Этот толчок одноклубника сыграл свою роль.
Вдобавок на дальней штанге никто не подстраховал. Перед игрой всегда расставляются точки, кто и где находится, и в некоторых вариантах даже, если речь о футболисте более высокого роста, то по нему отрезается один человек. Тут они и упустили, думая, что Игорь до мяча доберётся», – приводит слова Чанова Metaratings.
- 23 июля 2023
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