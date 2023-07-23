Сафонов: перед финалом Кубка России был уверен, что должен был играть именно Агкацев

24-летний российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вспомнил свои эмоции от финального матча Фонбет Кубка России — 2022/2023, в котором южане уступили московскому ЦСКА в серии пенальти (1:1, пен. 5:6). Тогда весь матч в воротах краснодарского клуба отыграл Станислав Агкацев.

«Перед финалом был уверен, что должен был играть именно Стас. Потому что понимал, что не могу объяснить свои ошибки. Очень хотелось выйти в серии пенальти, но решение было такое, что играть будет Стас. Я был полностью в нём уверен, мы вместе работали над серией.

Знал ли, что не выйду на серию пенальти? Не знал. Всё, что мог сделать, — быть готовым к тому, что меня выпустят. Подготовился сам, помог, насколько мог, Стасу», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».