Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов: перед финалом Кубка России был уверен, что должен был играть именно Агкацев

Сафонов: перед финалом Кубка России был уверен, что должен был играть именно Агкацев
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вспомнил свои эмоции от финального матча Фонбет Кубка России — 2022/2023, в котором южане уступили московскому ЦСКА в серии пенальти (1:1, пен. 5:6). Тогда весь матч в воротах краснодарского клуба отыграл Станислав Агкацев.

«Перед финалом был уверен, что должен был играть именно Стас. Потому что понимал, что не могу объяснить свои ошибки. Очень хотелось выйти в серии пенальти, но решение было такое, что играть будет Стас. Я был полностью в нём уверен, мы вместе работали над серией.

Знал ли, что не выйду на серию пенальти? Не знал. Всё, что мог сделать, — быть готовым к тому, что меня выпустят. Подготовился сам, помог, насколько мог, Стасу», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Сафонов: многим поражение в Кубке далось тяжело. Мы грезили этим трофеем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023