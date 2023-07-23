Валерий Газзаев: у ЦСКА в новом сезоне одна задача — стать чемпионом

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о целях команды в новом сезоне.
«На мой взгляд, у ЦСКА в новом сезоне одна задача — стать чемпионом. После победы в Кубке России и серебряных медалей первенства страны стоит такая задача. Но после игры с «Уралом» стало сложновато утверждать об этом», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года. Предыдущая победа екатеринбуржцев датирована 27 мая 1995 года. Кроме того, это первая победа в матче с ЦСКА для тренера «Урала» Виктора Гончаренко.
В первом тайме, на 21-й минуте, отличился защитник хозяев Тимур Аюпов. На 54-й минуте полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич реализовал 11-метровый удар. На 63-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный отыграл один мяч.
- 23 июля 2023
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