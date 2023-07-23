Чалов высказался о том, что судьи долго принимают решения, используя систему VAR

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался по поводу длительного просмотра игровых эпизодов с использованием системы VAR. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги армейцы в гостях уступили екатеринбургскому «Уралу» со счётом 1:2.

«Судьи долго смотрели пенальти за игру рукой Мухина? Хотелось бы, чтобы всё проходило быстрее, потому что футболисты застаиваются. По ощущениям, прошло даже больше трёх минут перед принятием решения. После этого приходится заново входить в игру, сбивается темп игры», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

В составе «Урала» отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич (с пенальти). За ЦСКА забитым мячом отметился Антон Заболотный. «Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года.