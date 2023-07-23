Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов высказался о том, что судьи долго принимают решения, используя систему VAR

Чалов высказался о том, что судьи долго принимают решения, используя систему VAR
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался по поводу длительного просмотра игровых эпизодов с использованием системы VAR. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги армейцы в гостях уступили екатеринбургскому «Уралу» со счётом 1:2.

«Судьи долго смотрели пенальти за игру рукой Мухина? Хотелось бы, чтобы всё проходило быстрее, потому что футболисты застаиваются. По ощущениям, прошло даже больше трёх минут перед принятием решения. После этого приходится заново входить в игру, сбивается темп игры», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

В составе «Урала» отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич (с пенальти). За ЦСКА забитым мячом отметился Антон Заболотный. «Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года.

Материалы по теме
Самые важные события субботы в РПЛ. Плохие новости для «Зенита», ужасные — для ЦСКА
Самые важные события субботы в РПЛ. Плохие новости для «Зенита», ужасные — для ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023