Агент: Вендел скоро прилетит в Россию. Я веду переговоры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
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Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, прокомментировал ситуацию вокруг игрока.
«Вендел скоро прилетит в Россию. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге и веду переговоры с «Зенитом». Мы обсуждаем всю ситуацию и дальнейшие действия», — сказал агент в интервью Sport24.
Ранее сообщалось, что Вендел вместе со своим агентом должны были посетить Санкт-Петербург, где вместе с руководителями «Зенита» стороны бы урегулировали вопрос о дальнейшем будущем футболиста. 25-летним Венделом активно интересуется «Фламенго», которому тоже было важно, чтобы бразилец прилетел в Россию, однако этого не случилось. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан ещё на четыре года.
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