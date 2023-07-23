Агент: Вендел скоро прилетит в Россию. Я веду переговоры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, прокомментировал ситуацию вокруг игрока.

«Вендел скоро прилетит в Россию. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге и веду переговоры с «Зенитом». Мы обсуждаем всю ситуацию и дальнейшие действия», — сказал агент в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что Вендел вместе со своим агентом должны были посетить Санкт-Петербург, где вместе с руководителями «Зенита» стороны бы урегулировали вопрос о дальнейшем будущем футболиста. 25-летним Венделом активно интересуется «Фламенго», которому тоже было важно, чтобы бразилец прилетел в Россию, однако этого не случилось. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан ещё на четыре года.