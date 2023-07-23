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Франция — Ямайка: стартовые составы команд на матч женского ЧМ

Франция — Ямайка: стартовые составы команд на матч женского ЧМ
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Сегодня, 23 июля, состоится матч 1-го тура группы F женского чемпионата мира — 2023, в котором встречаются национальные команды Франции и Ямайки. Игра пройдёт на стадионе «Сидней — Альянс» в Австралии. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марией Карвахаль (Чили). Стали известны стартовые составы команд.

Франция: Перо-Маньен, Каршауи, де Алмейда, Ренар, Лакрар, Дали, Толетти, Гейоро, Баша, ле Сомме, Дьяни.

Ямайка: Спенсер, Сампсон, Сваби, Пламмер, Блэквуд, Картер, Солаун, Примус, Спенс, Бейли-Гейл, Шоу.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Франция (ж)
Не начался
Ямайка (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В одной группе с Францией и Ямайкой играют Бразилия и Панама. В 1/8 финала чемпионата мира выйдут две сборные из группы. На предыдущем чемпионате мира Ямайка заняла последнее место в группе с Италией, Австралией и Бразилией, а Франция дошла до четвертьфинала, где уступила США со счётом 1:2.

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