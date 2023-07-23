Дмитрий Сычёв забил голы-красавцы в матче звёзд в пляжном футболе

Сегодня, 23 июля, на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге прошёл шоу-матч с участием легенд сборной России и пляжного футбола. Стартовый свисток матча прозвучал в 11:45 по московскому времени. Встреча закончилась результативной ничьей — 7:7. Бывший нападающий сборной России и «Марселя» Дмитрий Сычёв оформил хет-трик из голов-красавцев.

Права на видео принадлежат РФС

Права на видео принадлежат РФС

Права на видео принадлежат РФС

За свою карьеру Сычёв успел поиграть за московский «Локомотив», «Марсель», московский «Спартак», минское «Динамо», «Волгу», «Окжетпес», тамбовский «Спартак» и «Локомотив-Казанка». В составе «Локомотива» он стал чемпионом России в 2004 году и победителем Кубка России в 2007 году.