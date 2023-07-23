Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды с минимальным счётом обыграли Португалию в матче женского ЧМ

Нидерланды с минимальным счётом обыграли Португалию в матче женского ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Нидерландов и Португалии. Команды играли на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Нидерланды одержали победу со счётом 1:0.

Единственным забитым мячом на 13-й минуте отметилась защитница сборной Нидерландов ван дер Грагт.

Соперницами Нидерландов и Португалии по группе Е являются национальные команды США и Вьетнама. Они уже провели свой матч — американки одержали победу со счётом 1:0.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 10:30 МСК
Нидерланды (ж)
Окончен
1 : 0
Португалия (ж)
1:0 van der Gragt – 13'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023