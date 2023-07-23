Нидерланды с минимальным счётом обыграли Португалию в матче женского ЧМ

Завершился матч 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Нидерландов и Португалии. Команды играли на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Нидерланды одержали победу со счётом 1:0.

Единственным забитым мячом на 13-й минуте отметилась защитница сборной Нидерландов ван дер Грагт.

Соперницами Нидерландов и Португалии по группе Е являются национальные команды США и Вьетнама. Они уже провели свой матч — американки одержали победу со счётом 1:0.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.