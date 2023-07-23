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«СКА-Хабаровск» победил «Тюмень» в матче 2-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» победил «Тюмень» в матче 2-го тура Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Тюмень». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:0.

На 14-й минуте отличился защитник «СКА-Хабаровск» Олег Кожемякин. Второй мяч хозяев на 87-й минуте забил нападающий Саид Алиев.

Это вторая победа «СКА-Хабаровск» в стартовавшем сезоне. В 1-м туре хабаровчане обыграли ярославский «Шинник» — 2:0. «Тюмень» ранее победила подмосковные «Химки» со счётом 3:1.

В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» выиграла свою группу Второй лиги и поднялась в дивизион выше.

Россия - Мелбет Первая лига. 2-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 10:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Кожемякин – 14'   2:0 Алиев – 87'
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