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Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Ахматом»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).

«Игра была сложная. Она началась с ожидаемого, но большого давления соперника. «Ахмат» очень активно вошёл в игру, собрал в этот момент подборы, забрал инициативу. Но в эти моменты мы тоже своим пространством смогли воспользоваться — мы забили гол. Считаю, что не очень хороший в нашем исполнении первый тайм, но с хорошими моментами — не то чтобы их было очень много, но они были по-настоящему качественными, близкими к голевым.

Конечно, у нас были травмы. Нам было трудно реагировать на последствия ударов. Думаю, что во втором тайме в игровом плане мы были получше, какие-то отрезки игры даже были хорошими в плане доминирования и контроля над игрой. Но далеко не всю игру. И в концовке, особенно после гола, было тяжело. К сожалению, мы не смогли сыграть «на ноль» в этой ситуации. Нельзя допускать, чтобы мы пропускали из таких эпизодов», — сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

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