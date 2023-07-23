Источник: «Вердер» предлагал «Локомотиву» за Тикнизяна € 2,5 млн
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Немецкий «Вердер» делал московскому «Локомотиву» предложение о покупке крайнего защитника Наира Тикнизяна. Об этом сообщает Metaratings.
Немецкий клуб предлагал железнодорожникам € 2,5 млн за футболиста сборной Армении, но получил отказ. После матча «Локомотив» — «Рубин» (2:2) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги директор московской команды Юрий Нагорных сообщал, что клуб получал предложение по Тикнизяну из Европы, но предложенная цена была недостаточно высокой.
Напомним, 24-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В состав железнодорожников он перешёл из московского ЦСКА. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.
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