Вратарь «Краснодара» Агкацев отреагировал на новость об интересе со стороны «Ростова»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на информацию об интересе со стороны «Ростова».

«Весной писали про интерес «Ростова»? Разговоры об уходе были — я их слышал. Но пока я игрок «Краснодара». На сегодняшний день у меня все мысли только о «Краснодаре», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В апреле «Чемпионат» сообщал о возможном переходе Агкацева в «Ростов». Заинтересованность проявлял тренер вратарей ростовчан Виталий Кафанов. Сообщалось, что летом могут начаться переговоры.

Первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» обыграл «Динамо» (3:1), Агкацев провёл на скамейке запасных. Он конкурирует за место в составе с Матвеем Сафоновым.