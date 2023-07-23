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Вратарь «Краснодара» Агкацев отреагировал на новость об интересе со стороны «Ростова»

Вратарь «Краснодара» Агкацев отреагировал на новость об интересе со стороны «Ростова»
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на информацию об интересе со стороны «Ростова».

«Весной писали про интерес «Ростова»? Разговоры об уходе были — я их слышал. Но пока я игрок «Краснодара». На сегодняшний день у меня все мысли только о «Краснодаре», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В апреле «Чемпионат» сообщал о возможном переходе Агкацева в «Ростов». Заинтересованность проявлял тренер вратарей ростовчан Виталий Кафанов. Сообщалось, что летом могут начаться переговоры.

Первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» обыграл «Динамо» (3:1), Агкацев провёл на скамейке запасных. Он конкурирует за место в составе с Матвеем Сафоновым.

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