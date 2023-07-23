«Зенит» объявил о трансфере Страхини Эраковича

Сербский защитник Страхиня Эракович стал игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Зенит» достиг соглашения с сербской «Црвеной Звездой» о переходе футболиста. Контракт с защитником национальной команды Сербии подписан по схеме «4+1».

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Страхиню Эраковича в Петербурге и желает продолжить чемпионскую серию, начатую в «Црвене Звезде»!» — написано в заявлении санкт-петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» перехватил трансфер Эраковича у московского «Спартака».

Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступал с 2020 года. Защитник дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.