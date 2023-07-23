Гендиректор «Рубина» рассказал о подготовке «Ак Барс Арены» к оборудованию системой Fan ID

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов поделился информацией о подготовке домашнего стадиона клуба к оборудованию системой Fan ID.
«Оборудовать стадион под Fan ID — нелёгкий процесс. Понятно, что без проблем такое не проходит. В понедельник приезжают соответствующие службы — будет тестирование. Затем ещё одно в среду. Уверен, что к первому домашнему матчу «Рубина» с «Оренбургом» всё будет хорошо», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в прошлом сезоне казанцы выступали в Мелбет Первой лиге, где не введена система Fan ID. «Рубин» выиграл чемпионат и поднялся в высший российский дивизион. Первый домашний матч в РПЛ-2023/2024 клуб проведёт с «Оренбургом» 30 июля в рамках 2-го тура.
- 23 июля 2023
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