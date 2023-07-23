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Франция — Ямайка: первый тайм матча женского ЧМ прошёл без голов

Франция — Ямайка: первый тайм матча женского ЧМ прошёл без голов
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Продолжается матч 1-го тура группы F чемпионата мира среди женщин – 2023, в котором встречаются национальные команды Франции и Ямайки. Игра проходит на стадионе «Сидней — Альянс» в Австралии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марией Карвахаль (Чили).

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Франция (ж)
Окончен
0 : 0
Ямайка (ж)
Удаления: нет / Шоу – 90+2'

В первом тайме команды не смогли открыть счёт.

В одной группе с Францией и Ямайкой играют Бразилия и Панама. В 1/8 финала чемпионата мира выйдут две сборные из группы. На предыдущем чемпионате мира Ямайка заняла последнее место в группе с Италией, Австралией и Бразилией, а Франция дошла до четвертьфинала, где уступила США со счётом 1:2.

Чемпионат мира среди женщин — 2023 проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Действующим чемпионом мира является США.

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