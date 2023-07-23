Эдуард Мор назвал игру «Локомотив» — «Рубин» самым напряжённым матчем на старте РПЛ

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» (2:2).
«Матч «Динамо» — «Краснодар» не уступал этому матчу. Но самый напряжённый — именно матч «Локомотив» — «Рубин». Центр обороны проблемный у «Локомотива». Проблема так и не решена. Но в целом игра была хорошей. «Рубин» был играющей командой, много атаковал, произвёл хорошее впечатление. Новички мне понравились.
В эпизоде с голом Джоэля Фамейе ошиблись все игроки «Локомотива». Лукас Фассон при этом мог смотреться комично, когда здесь покатился. Но Фамейе — человек‑загадка. До этого выбегал один на один и, имея время, пробил в Илью Лантратова. Может, Фассон думал, что и в голевом эпизоде Фамейе пробьёт наудачу.
Почему заменили Сергея Пиняева? Пиняев был лучшим в «Локомотиве». Может, что‑то с мышцами? От него исходила самая большая опасность. И игру обострял, много бил. Игра ему в актив. Но, почему он был заменён, надо спросить у Михаила Галактионова», — приводит слова Мора «Матч ТВ».
- 23 июля 2023
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