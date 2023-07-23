Дзюба — об игре с «Рубином»: первый блин получился немного комом
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).
«Начали сезон! Первый блин получился немного комом, но будем работать дальше и стараться чаще радовать болельщиков. Спасибо тем, кто пришёл вчера поддержать нас!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале.
В матче с «Рубином» голами в составе железнодорожников отметились Наир Тикнизян и Вильсон Изидор, а в составе казанцев — Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе. Дзюба провёл на поле полный матч, не отметившись результативными действиями.
Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале. Предыдущий сезон команда завершила на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.
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