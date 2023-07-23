Стал известен номер, под которым будет выступать Эракович в «Зените»
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Сербский защитник Страхиня Эракович будет играть за санкт-петербургский «Зенит» под 25-м номером. Об этом сообщается в телеграм-канале сине-бело-голубых.
Контракт с защитником национальной команды Сербии подписан по схеме «4+1». Ранее сообщалось, что «Зенит» перехватил трансфер Эраковича у московского «Спартака».
Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступал с 2020 года. Защитник дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.
«Зенит» является действующим чемпионом России. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона сине-бело-голубые обыграли в гостях «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0.
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