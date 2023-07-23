«Спартак» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 17:30
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В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома разгромил «Оренбург» со счётом 4:1, но на выезде уступил — 0:2.
«Спартак» завершил прошлый сезон чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка после 30 матчей. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке, заработав 46 очков. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».
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