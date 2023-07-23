Акинфеев вышел в стартовом составе ЦСКА в 21-м сезоне подряд, установив рекорд РПЛ
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по количеству сезонов Российской Премьер-Лиги, в которых он выходил на поле в основном составе. Об этом сообщается в телеграм-канале армейцев.
Акинфеев провёл матч с первых минут в 21-м сезоне подряд. Вратарь превзошёл достижение Александра Анюкова и Дмитрия Лоськова.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. Вратарь выиграл в составе армейцев множество трофеев, включая Кубок УЕФА 2005 года.
Основной вратарь ЦСКА вышел в стартовом составе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Армейцы уступили со счётом 1:2. В предыдущем сезоне РПЛ ЦСКА выиграл серебряные медали.
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