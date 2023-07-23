Тикнизян: пожелал Сперцяну как можно скорее уехать в Европу. Он на 100% готов к «Аяксу»
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нидерландский «Аякс».
«Сперцян на 100% готов к «Аяксу». Я ему в приватном разговоре пожелал как можно скорее уехать в Европу, чтобы прогрессировать ещё больше. Надеюсь, что ему удастся это уже в скором времени», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что «Аякс» сделал предложение «Краснодару» о покупке прав на Сперцяна. Амстердамский клуб предложил € 8,5 млн + € 2 млн бонусами. Также в предложение входит 10% от последующей продажи игрока. «Аякс» ожидает решения «Краснодара», на данный момент «быки» не дали трансферу зелёный свет. Переговоры продолжаются.
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