Александр Бубнов высказался о матче «Пари НН» — «Зенит»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» (0:2).
«Ничего принципиально нового в этом матче для себя не увидел. «Пари НН» играл так, как обычно и играет. Ожидать от Юрана чего-то другого и не приходилось. Он и с «Химками», когда играл против «Зенита», полностью закрывался и рассчитывал только на контратаки.
То же касается «Зенита». Петербуржцы владели огромным преимуществом, в первом тайме вообще держали мяч 82% времени. Несмотря на все потери, Семак верен своей манере: контроль мяча, активные фланги.
При этом не сказал бы, что «Зенит» в первом тайме создал кучу моментов у ворот соперника. Это были в основном острые подходы, которые так или иначе прерывала плотная оборона «Нижнего».
Конечно, отсутствие Малкома заметно, хотя структурно «Зенит» и не поменялся. Когда бразилец в форме, ему нет равных. Если он уйдёт, это придется как-то компенсировать. Атакующий потенциал, безусловно, просядет, но сегодня мы увидели вариант с Бакаевым. Он был активен, старался, отдал голевую передачу и ещё одну, которая могла стать голевой, не попади Кассьерра в перекладину. Неслучайно Владислав Радимов признал Зелимхана лучшим игроком матча. Эта игра пойдёт ему на пользу, добавит уверенности», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 23 июля 2023
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