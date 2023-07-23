Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов высказался о матче «Пари НН» — «Зенит»

Александр Бубнов высказался о матче «Пари НН» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» (0:2).

«Ничего принципиально нового в этом матче для себя не увидел. «Пари НН» играл так, как обычно и играет. Ожидать от Юрана чего-то другого и не приходилось. Он и с «Химками», когда играл против «Зенита», полностью закрывался и рассчитывал только на контратаки.

То же касается «Зенита». Петербуржцы владели огромным преимуществом, в первом тайме вообще держали мяч 82% времени. Несмотря на все потери, Семак верен своей манере: контроль мяча, активные фланги.

При этом не сказал бы, что «Зенит» в первом тайме создал кучу моментов у ворот соперника. Это были в основном острые подходы, которые так или иначе прерывала плотная оборона «Нижнего».

Конечно, отсутствие Малкома заметно, хотя структурно «Зенит» и не поменялся. Когда бразилец в форме, ему нет равных. Если он уйдёт, это придется как-то компенсировать. Атакующий потенциал, безусловно, просядет, но сегодня мы увидели вариант с Бакаевым. Он был активен, старался, отдал голевую передачу и ещё одну, которая могла стать голевой, не попади Кассьерра в перекладину. Неслучайно Владислав Радимов признал Зелимхана лучшим игроком матча. Эта игра пойдёт ему на пользу, добавит уверенности», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Зенит» не мог забить «Нижнему» почти час, но тут случилось удаление. Прав ли судья? Видео
Эксклюзив
«Зенит» не мог забить «Нижнему» почти час, но тут случилось удаление. Прав ли судья? Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023