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Защитник «Краснодара» Волков: мы можем стать первыми в РПЛ — у команды нет потолка

Защитник «Краснодара» Волков: мы можем стать первыми в РПЛ — у команды нет потолка
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился ожиданиями от сезона-2023/2024.

«У «Краснодара» нет потолка. В прошлом сезоне могли выигрывать по ходу матча 2:0, но проиграть 2:3. В игре с «Динамо» мы такого не допустили. Команда окрепла, характер стал лучше. Конечно, «Краснодар» может стать и первым, и вторым в РПЛ — нет ничего недостижимого. Всегда нужно ставить высокие задачи. Самое главное в футболе — трофеи», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 3:1. В предыдущем сезоне «быки» финишировали на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ и дошли до Суперфинала Фонбет Кубка России.

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