Франция не смогла обыграть Ямайку в матче женского чемпионата мира

Завершился матч 1-го тура группы F чемпионата мира среди женщин — 2023, в котором встречались национальные команды Франции и Ямайки. Игра проходила на стадионе «Сидней — Альянс» в Австралии. Матч завершился вничью — 0:0.
Команды не смогли открыть счёт. Француженки владели мячом две трети матча и создавали опасные моменты. Футболистки Ямайки отвечали опасными контратаками. В компенсированное время ямайская нападающая Хадиджа Шоу получила вторую жёлтую карточку за грубый фол.
В одной группе с Францией и Ямайкой играют Бразилия и Панама. В 1/8 финала чемпионата мира выйдут две сборные из группы. На предыдущем чемпионате мира Ямайка заняла последнее место в группе с Италией, Австралией и Бразилией, а Франция дошла до четвертьфинала, где уступила США со счётом 1:2.
- 23 июля 2023
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