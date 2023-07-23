Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Ямайка: результат матча 1-го тура группы F чемпионата мира среди женщин — 2023 23 июля 2023 года

Франция не смогла обыграть Ямайку в матче женского чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группы F чемпионата мира среди женщин — 2023, в котором встречались национальные команды Франции и Ямайки. Игра проходила на стадионе «Сидней — Альянс» в Австралии. Матч завершился вничью — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт. Француженки владели мячом две трети матча и создавали опасные моменты. Футболистки Ямайки отвечали опасными контратаками. В компенсированное время ямайская нападающая Хадиджа Шоу получила вторую жёлтую карточку за грубый фол.

В одной группе с Францией и Ямайкой играют Бразилия и Панама. В 1/8 финала чемпионата мира выйдут две сборные из группы. На предыдущем чемпионате мира Ямайка заняла последнее место в группе с Италией, Австралией и Бразилией, а Франция дошла до четвертьфинала, где уступила США со счётом 1:2.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Франция (ж)
Окончен
0 : 0
Ямайка (ж)
Удаления: нет / Шоу – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023