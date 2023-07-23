Гендиректор «Зенита» Медведев: никакой аренды Эраковича в «Црвену Звезду» не будет

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной аренде защитника Страхини Эраковича в «Црвену Звезду». Сегодня, 23 июля, «Зенит» сообщил о трансфере защитника из сербского клуба.

«Никакой аренды Эраковича в «Црвену Звезду» не будет», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее сообщалось, что после оформления перехода футболист останется в аренде в «Црвене Звезде». Также появлялась информация, что «Зенит» перехватил трансфер Эраковича у московского «Спартака».

Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступал с 2020 года. Защитник дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.