Алексей Игонин: в борьбе за тройку в РПЛ очень хорошая конкурентная среда

Генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«За тройку могут бороться ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и, надеюсь, «Локомотив». Также не сбрасываем со счетов и «Ростов». В РПЛ есть недостаток конкуренции в борьбе за первое место, но в борьбе за тройку у нас очень хорошая конкурентная среда — не два и не три клуба могут претендовать на место в ней. Поэтому в некоторых частях турнирной таблицы у нас хорошая конкуренция. Но «Зенит» — главный фаворит сезона», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В предыдущем сезоне РПЛ «Зенит» занял первое место, ЦСКА — второе, а «Спартак» — третье.