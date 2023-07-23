Фанаты «Арсенала» подрались друг с другом во время матча с «Манчестер Юнайтед»

Болельщики лондонского «Арсенала» подрались друг с другом во время сегодняшнего товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

По информации источника, неясно, что спровоцировало инцидент, но большая группа фанатов «канониров» начала обмениваться ударами друг с другом, прежде чем двое упали на ступеньки. Изначально минимальное количество сотрудников службы безопасности пытались успокоить ситуацию. К тому времени, когда на место прибыло значительное количество охранников, большинство болельщиков, участвовавших в драке, разошлись. Тех, кто продолжил эту драку, быстро выпроводили со стадиона.

Два болельщика получили синяки, а у одного лицо было в крови.

Напомним, сегодня, 23 июля, на стадионе «Метлайф (Нью-Мидоулэндс)» (Ист-Рутерфорд, США) прошла товарищеская встреча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы обыграли лондонцев со счётом 2:0 благодаря мячам Фернандеша и Санчо. По окончании основного времени прошла серия пенальти, которую выиграл «МЮ» (5:3).