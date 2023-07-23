Фанаты «Арсенала» подрались друг с другом во время матча с «Манчестер Юнайтед»

Болельщики лондонского «Арсенала» подрались друг с другом во время сегодняшнего товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
По информации источника, неясно, что спровоцировало инцидент, но большая группа фанатов «канониров» начала обмениваться ударами друг с другом, прежде чем двое упали на ступеньки. Изначально минимальное количество сотрудников службы безопасности пытались успокоить ситуацию. К тому времени, когда на место прибыло значительное количество охранников, большинство болельщиков, участвовавших в драке, разошлись. Тех, кто продолжил эту драку, быстро выпроводили со стадиона.
Два болельщика получили синяки, а у одного лицо было в крови.
Напомним, сегодня, 23 июля, на стадионе «Метлайф (Нью-Мидоулэндс)» (Ист-Рутерфорд, США) прошла товарищеская встреча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы обыграли лондонцев со счётом 2:0 благодаря мячам Фернандеша и Санчо. По окончании основного времени прошла серия пенальти, которую выиграл «МЮ» (5:3).
- 23 июля 2023
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:58
-
14:53
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:30
-
14:28
-
14:09
-
14:05
-
14:04
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:42
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:24
-
13:04
-
13:00
-
13:00