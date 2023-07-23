Кечинов: со стороны выглядит, что у Вендела нет никакого желания возвращаться в Россию

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился мнением о ситуации с 25-летним бразильским полузащитником «Зенита» Венделом.

«Со стороны выглядит, что у Вендела нет никакого желания возвращаться в Россию и играть за «Зенит». Вендел в прошлом сезоне был ключевым футболистом и лидером команды: как раз через него строились атаки «Зенита». Понятно, что его уход будет потерей. Но если футболист не хочет играть, то нельзя действовать против его желания — надо отпускать и продавать. Пользы от этого футболиста уже не будет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее агент Вендела сообщал, что бразилец скоро прилетит в Россию. Им активно интересуется «Фламенго», которому тоже было важно, чтобы полузащитник прилетел в Россию, однако этого не случилось. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан ещё на четыре года.