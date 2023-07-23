Игрок «Спартака» Медина заявил, что у него нет травмы

Новичок «Спартака» Хесус Медина рассказал о своём самочувствии.

«Чувствую себя хорошо. У меня нет травмы», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

26-летний Медина заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с 19-м номером. Ранее он 1,5 года играл за ЦСКА, с которым в прошлом сезоне выиграл Фонбет Кубок России.

Сегодня, 23 июля, «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Спартак» в прошлом сезоне финишировал на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» занял седьмое место, команда набрала 46 баллов.