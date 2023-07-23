В «Спартаке» объяснили, почему Хесус Медина не сыграет с «Оренбургом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему полузащитник Хесус Медина не попал в стартовый состав на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
«Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
26-летний Медина заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с 19-м номером. Ранее он 1,5 года играл за ЦСКА, с которым в прошлом сезоне выиграл Фонбет Кубок России.
Стартовый свисток в матче «Спартак» — «Оренбург» прозвучит в 17:30 мск. «Спартак» в прошлом сезоне финишировал на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» занял седьмое место, команда набрала 46 баллов.
- 23 июля 2023
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:58
-
14:53
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:30
-
14:28
-
14:09
-
14:05
-
14:04
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:42
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:24
-
13:04
-
13:00