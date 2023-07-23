В «Спартаке» объяснили, почему Хесус Медина не сыграет с «Оренбургом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему полузащитник Хесус Медина не попал в стартовый состав на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

26-летний Медина заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с 19-м номером. Ранее он 1,5 года играл за ЦСКА, с которым в прошлом сезоне выиграл Фонбет Кубок России.

Стартовый свисток в матче «Спартак» — «Оренбург» прозвучит в 17:30 мск. «Спартак» в прошлом сезоне финишировал на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» занял седьмое место, команда набрала 46 баллов.