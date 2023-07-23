«Ростов» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 20:00

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги в первом круге «Факел» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором воронежцы выиграли со счётом 2:0.

«Ростов» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).