Исмаила Сарр станет игроком «Марселя» — Романо

25-летний полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр станет игроком французского «Марселя». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, полное устное соглашение между клубами о сделке уже достигнуто. Сенегальский футболист принял предложение от французского клуба, как только оно появилось. Соответственно, личные условия контракта также согласованы. С игроком подпишут контракт до конца июня 2028 года. «Марсель» ждёт окончательного зелёного света от «Уотфорда», чтобы назначить медицинское обследование, которое планируют провести в ближайшие 1-2 дня.
В прошедшем сезоне Чемпионшипа Исмаила Сарр провёл 39 матчей за «Уотфорд», в которых успел отличиться 10 голами и семью голевыми передачами. Стоимость сенегальского футболиста по версии Transfermarkt — € 20 млн.
- 23 июля 2023
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