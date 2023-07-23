Исмаила Сарр станет игроком «Марселя» — Романо

25-летний полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр станет игроком французского «Марселя». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, полное устное соглашение между клубами о сделке уже достигнуто. Сенегальский футболист принял предложение от французского клуба, как только оно появилось. Соответственно, личные условия контракта также согласованы. С игроком подпишут контракт до конца июня 2028 года. «Марсель» ждёт окончательного зелёного света от «Уотфорда», чтобы назначить медицинское обследование, которое планируют провести в ближайшие 1-2 дня.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа Исмаила Сарр провёл 39 матчей за «Уотфорд», в которых успел отличиться 10 голами и семью голевыми передачами. Стоимость сенегальского футболиста по версии Transfermarkt — € 20 млн.