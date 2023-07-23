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«Сочи» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 20:00

«Сочи» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 20:00
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Сегодня, 23 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Сочи» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Балтика
Калининград
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П1
X
П2

Последний раз, не считая товарищеские матчи, команды встречались в 2018 году в рамках матча Мелбет Первой лиги, где «Сочи» одержал уверенную победу над калининградцами со счётом 4:1.

«Сочи» завершил прошлый сезон чемпионата России на десятом месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Хохлова набрала 38 очков в 30 матчах. «Балтика» провела прошлый сезон в Мелбет Первой лиге, где заняла второе место, набрав 67 очков по итогам 34 матчей, и смогла напрямую выйти в Российскую Премьер-Лигу.

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