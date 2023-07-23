Евгений Мележиков считает, что «Спартак» обыграет «Оренбург» в первом туре РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков выразил мнение, что красно-белые обыграют «Оренбург» в первом туре Российской Премьер-Лиги-2023/2024.

«Как мои дела? Отлично, уже лучше. Думаю, что «Спартак» сегодня победит «Оренбург», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Матч первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 23 июля. Начало игры в 17:30 мск. В прошлом сезоне команды обменялись победами: в первом круге сильнее была московская команда (4:1), а во втором — оренбуржская (2:0).

Ранее футбольный эксперт Владислав Радимов раскритиковал стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом».