Евгений Мележиков считает, что «Спартак» обыграет «Оренбург» в первом туре РПЛ
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков выразил мнение, что красно-белые обыграют «Оренбург» в первом туре Российской Премьер-Лиги-2023/2024.
«Как мои дела? Отлично, уже лучше. Думаю, что «Спартак» сегодня победит «Оренбург», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Матч первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 23 июля. Начало игры в 17:30 мск. В прошлом сезоне команды обменялись победами: в первом круге сильнее была московская команда (4:1), а во втором — оренбуржская (2:0).
Ранее футбольный эксперт Владислав Радимов раскритиковал стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом».
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